В Кузбассе водитель насмерть сбил пешехода на трассе

В Белове иномарка насмерть сбила пешехода. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Фото: ГИБДД Кузбасса

ДТП произошло вчера около 18.40 на 92 километре трассы Кемерово – Новокузнецк. Водитель автомобиля сбил мужчину, который стоял на проезжей части. От полученных травм 40-летний пешеход умер на месте до приезда скорой.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Кузбасса напомнила водителям о необходимости быть более внимательными и осторожными при движении в темное время суток. Особое внимание нужно обращать на обочины, по которым могут идти пешеходы, и середину дороги, где также могут стоять люди, пропускающие машины, чтобы продолжить переход. Пешеходам нужно иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.