В Кузбассе поймали водителя с поддельными правами

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Ленинске-Кузнецком сотрудники Госавтоинспекции поймали водителя с поддельным водительским удостоверением. Об этом рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Инспекторы остановили автомобиль Nissan Primera и попросили водителя предъявить документы. Права 44-летнего автомобилиста вызвали подозрения у полицейских. В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина не имеет водительского удостоверения, а фальшивые права купил в интернете несколько лет назад. Автовладелец посчитал, что получение документа официальным способом займет слишком много времени.

Сотрудники полиции забрали подделку и направили ее на экспертизу. Автомобиль, которым управлял мужчина, был помещен на специализированную стоянку. В отношении нарушителя были составлены административные протоколы по двум статьям (в том числе, за нарушение правил перевозки людей). Водителю назначен штраф в размере 8 000 рублей.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о подделке документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ).