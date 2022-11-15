В Кемерове похитили часть чугунного ограждения Притомской набережной

Длина двух исчезнувших пролетов составляет 12 метров. Фото: Елена ПОПОВА.

В Кемерове на Притомской набережной в ночь на вторник, 15 ноября, исчезли два пролета чугунного ограждения. Пропажа порядка 12 метров фигурной ограды прогулочной зоны набережной обнаружена недалеко от жилого комплекса «Каравелла». Фотографии, на которых видно, что склон к реке больше ничто не ограждает, возмущенные горожане выложили в социальных сетях.

В администрации города Кемерово уже отреагировали на происшествие.

- По факту похищения нескольких пролетов чугунного ограждения на Притомской набережной администрация города Кемерово направит заявление в правоохранительные органы. Сумма ущерба устанавливается, - прокомментировали в пресс-службе кемеровской мэрии.

Добавим, что это уже не первая кража фигурного чугунного ограждения: в начале октября 2021 года были похищены два пролета недалеко от Кузнецкого моста.Тогда сумма причиненного материального ущерба составила около 16 тысяч рублей.

Позднее распиленное на части ограждение было обнаружено в одном из пунктов приема металла. Полицейские задержали подозреваемого - 21-летнего кемеровчанина в краже в течение трех дней.