Стелу «Город трудовой доблести» в Кемерове торжественно откроют 23 ноября

Фото: Администрация города Кемерово

На торжественном открытии будут присутствовать ветераны, труженики тыла, студенты, школьники и представители патриотических организаций города.

Дизайн стелы един для всех городов, удостоенных почетного звания, и утвержден Российским военно-историческим обществом. Вертикальная конструкция находится внутри пятиконечной звезды, а на ее вершине размещены герб города Кемерово и Указ Президента России Владимира Путина о присвоении столице Кузбасса почетного звания.

Также на стеле расположены бронзовые панно с информацией о вкладе горожан в Великую Победу. Почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено городу Кемерово 9 сентября 2021 года на заседании Оргкомитета «Победа» под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Стоит отметить, что Парк Победы имени Г. Жукова после реконструкции преобразился - особое внимание уделено озеленению: при монтаже новых конструкций растущие деревья не трогали и посадили еще более 2400 растений.