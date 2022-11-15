РСХБ: Ключ к развитию цифровой ипотеки – высокая доступность госсервисов и бесшовные технологии

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Романькова рассказала о перспективах развития рынка цифровой ипотеки на форуме Finopolis, организованным Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка.

Продвижение цифровых продуктов для населения – это всегда процесс преодоления недоверия, считает Екатерина Романькова. Однако Россельхозбанку, реализующему совместно с Росреестром удаленные ипотечные сделки, удалось снизить настороженность клиентов к новым форматам. Сейчас с помощью приложения «Госключ» взять ипотеку в Россельхозбанке и купить жилье можно не выходя из дома - для этого нужны смартфон, профиль на Госуслугах и биометрический паспорт.

Площадка для оформления цифровых ипотечных сделок – платформа Свое Жилье Россельхозбанка – включает в себя все необходимые сервисы для покупки и благоустройства жилья. На ней представлены две тысячи объектов на первичном и 1,5 млн на вторичном рынке. Также на платформе можно найти всю продуктовую линейку банка по ипотеке.

- В России около трети населения имеют загранпаспорт, биометрических из них еще меньше. И пока это фактор ограничения, но биометрические способы идентификации очень надежны, сложно представить себе ситуацию одновременной потери паспорта и компроментации паролей доступа к Госуслугам. Важно повышать доступность электронных государственных сервисов и создавать возможность бесшовных переходов между ними, тогда цифровая ипотека получит хороший толчок к развитию, - сказала Екатерина Романькова.

Партнерский материал.

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