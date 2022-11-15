В правительстве Кузбасса произошли кадровые изменения

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В составе правительства Кузбасса произошли кадровые изменения. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев на заседании правительства.

Блок заместителя губернатора Андрея Панова пополнился департаментом электроэнергетики.

Леонид Старосвет назначен заместителем председателя правительства Кузбасса - министром промышленности и торговли. Он будет координировать блок экономического развития и цифровизации, министерство промышленности и торговли, министерство труда и занятости.

В ближайшее время будет создано министерство экономического развития Кузбасса. Его возглавит Константин Пытченко, который сейчас занимает пост заместителя министра финансов.

В подчинение заместителя губернатора Глеба Орлова переведено министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Его руководитель Олег Ивлев переходит на другую работу. Новым министром станет Дмитрий Киселев, который сейчас является директором Главного строительного управления Кузбасса.

Заместителем председателя правительства Кузбасса (по вопросам образования и науки) назначен Антон Пятовский - он будет координировать образование и науку, а также вопросы молодежной политики.

В ведении заместителя председателя правительства Сергея Алексеева остается министерство культуры и национальной политики, министерство физической культуры и спорта региона, а также Минтуризма.