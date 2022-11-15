В Кемерове изменят работу светофора на оживленном перекрестке

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове с завтрашнего дня изменится работа светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Тухачевского. Об этом сообщили в мэрии.

С начала 2021 года на этом перекрестке произошло девять аварий с пострадавшими. Чтобы повысить безопасность пешеходов и автомобилистов специалисты скорректировали схему пофазного разъезда светофора.

Так, в новом режиме работы предусмотрено шесть фаз работы светофора:

1 фаза - транспорт двигается по проспекту Ленина от улицы Центральный проезд, пешеходы переходят через улицу Тухачевского по четной стороне;

2 фаза - движение транспорта по проспекту Ленина в обоих направлениях без дополнительной секции и пешеходный переход через улицу Тухачевского (оба направления);

3 фаза - транспорт движется по проспекту Ленина в обоих направлениях без дополнительной секции, пешеходы переходят дорогу через улицу Тухачевского по нечетной стороне;

4 фаза - движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Терешковой;

5 фаза - транспорт движется по улице Тухачевского, пешеходы переходят через проспект Ленина;

6 фаза - движение транспорта по улице Тухачевского.