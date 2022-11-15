В Кузбассе количество трудоустроенных людей с инвалидностью выросло на 20% за текущий год

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

С января по октябрь 2022 года в Кузбассе были официально трудоустроены 1384 человека с ограниченными возможностями - уровень трудоустройства среди граждан с инвалидностью вырос до 62% - по сравнению с этим же периодом в 2021 году, когда этот показатель равнялся 44%.

Министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин пояснил, что показатели за текущий год выросли благодаря ежедневной работе сотрудников службы занятости: от решения психологических проблем, до выяснения потребностей и сопровождения при устройстве людей. Помимо этого, регион занимает вторую строчку по СФО по уровню занятости граждан с инвалидностью - после Новосибирской области.

В рамках проекта #ПОВЕРЬВСЕБЯ сотрудники центра занятости обучают соискателей необходимым навыкам: помогут ориентироваться на рынке труда, выстроить эффективную самоподачу, подобрать работу или организовать свое дело.

Тем более, работодателям, предлагающим места людям с ограниченными возможностями, полагается поддержка от государства в виде субсидий на оснащение рабочего места, оплаты страховых взносов (при трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных учреждений и вузов). А компаниям, берущим на работу людей с I и II группами инвалидности, из областного бюджета частично возмещаются затраты на их зарплату и доплаты кураторам, которые назначаются из числа сотрудников организации.

Если на предприятии больше 35 сотрудников, оно обязано иметь квотируемые рабочие места, которые могут занять соискатели с инвалидностью. Если квот нет - их можно арендовать у других предприятий. Так, Кузбасский центр стандартизации и метрологии арендовал семь рабочих мест у кемеровской городской общественной организации «Интеграция»: в результате соглашения, вакансии оператора швейного оборудования, дизайнера и брошюровщика заняли сотрудники с аутизмом.