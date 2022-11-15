Полиция Кузбасса объявила о прямой линии для граждан в пятницу, 18 ноября

Полиция Кузбасса объявила о прямой линии для граждан в пятницу вечером Фото: Олег ЗОЛОТО

18 ноября 2022 года с 17:00 до 18:00 сотрудники органов внутренних дел ответят на вопросы кузбассовцев в прямом эфире.

Линия пройдет в Главном управлении МВД России по Кемеровской области: юристы, специалисты по делам несовершеннолетних, судебные приставы и уполномоченный по правам ребенка бесплатно проконсультируют граждан по вопросам законодательства и юридической помощи нуждающимся.

Мероприятие приурочено ко Дню правовой помощи детям.

Вопросы сотрудникам подразделений можно будет задать по телефону 8-3842-32-75-44 в указанное выше время. Либо прямо сейчас написать на странице «Полиция Кузбасса» во ВКонтакте.