Кузбассовцы могут выбрать 19 населенных пунктов, где появятся интернет в 2023 году

Мобильная связь и скоростной мобильный интернет стандарта LTE появится в кузбасских селах Фото: Виктория МИНАЕВА

В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», интернетом и мобильной связью должны быть обеспечены все населенные пункты от 100 до 500 человек.

Голосование на Госуслугах завершилось 12 ноября, но на почтовый адрес Минцифры РФ письма будут принимать до 26 ноября.

Отмечается, что проголосовать может любой гражданин России старше 18 лет, но только за населенный пункт региона, в котором он постоянно зарегистрирован. По почте можно отправить одно письмо от всех жителей поселка.

Максим Садиков, министр цифрового развития и связи Кузбасса, подчеркивает, что оснащение всех населенных пунктов беспроводным интернетом и мобильной связью - приоритетный проект Минцифры. В текущем году в Кузбассе доступ к современным технологиям получат более 2000 жителей в 11 кузбасских сельских территориях. А сейчас жители региона могут проголосовать за возможность доступа к мобильной связи 4G в 2023 году.

Необходимое оборудование на выбранных территориях будут строить в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика».