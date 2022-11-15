В Кузбассе судебные приставы четыре раза по ошибке наложили арест на чужой автомобиль

В Кузбассе судебные приставы ошибочно наложили арест на автомобиль. Об инциденте рассказали в Мариинском городском суде.

В июле этого года в суд обратился мужчина с исковым заявлением об освобождении от ареста его автомобиля «ВАЗ 2106». Мужчина купил машину более года назад. При этом он удостоверился, в том числе в ГИБДД, что автомобиль «чистый» и на него не наложены никакие запреты и ограничения. Однако спустя несколько месяцев, когда мужчина пошел ставить автомобиль на учет, оказалось, что в отношении машины действует запрет регистрационных действий. Выяснилось, что судебные приставы четыре раза накладывали арест на автомобиль уже после того, как он был продан новому владельцу.

В итоге Мариинский городской суд освободил «ВАЗ 2106» от ареста.