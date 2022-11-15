В 2022 году в Кемерове установят памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели

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По указу Президента РФ Владимира Путина, 6 июня 2022 года в России отмечалось 350-летие со дня рождения первого российского императора.

По словам главы региона Сергея Цивилева, скульптуру уже привезли в Кемерово, и до конца года она будет установлена в Кемерове рядом со зданием Восьмого кассационного суда. Она не является копией оригинального памятника, установленного в Москве.

О данном событии губернатор Кузбасса рассказал на инаугурации Дмитрия Анисимова, где поздравил нового мэра Кемерова и анонсировал предстоящие события в регионе.