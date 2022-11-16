В Кузбассе пятеро мужчин предстанут перед судом за убийство и укрывательство

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

В Кузбассе закончено расследование уголовного дела, по которому проходят пять человек: 19-, 34-, 21-, 36-, 18-летний жители пгт Тисуль. Мужчины обвиняются в убийстве и укрывательстве, сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Жертвой подельников стал 29-летний мужчина. Однажды он пришел в дом к бывшей супруге, чтобы пообщаться с ребенком, но женщина не пустила его. Тогда он стал буянить, кричать и стучать в двери. Чтобы успокоить бывшего супруга хозяйка позвонила знакомым и попросила помощи. Утихомирить дебошира приехали несколько мужчин. Они посадили его в автомобиль, отвезли на городскую свалку и там двое из них задушили его. После чего закопали тело - в ходе следствия было установлено, что этим занимались все подельники.

Четверо обвиняемых уехали из области, в декабре прошлого года они были задержаны в Москве и доставлены в Кузбасс. Сейчас уголовное дело передано в суд.