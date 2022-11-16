Бил, заставлял стоять в углу по восемь часов: мужчину обязали выплатить 100 тысяч рублей за истязания ребенка

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В Кузбассе суд обязал взыскать с 32-летнего рецидивиста 100 тысяч рублей в пользу ребенка, который пострадал от «методов воспитания» мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Мариинец несколько месяцев истязал сына своей сожительницы. Взрослый мужчина избивал несовершеннолетнего мальчика, используя для этого, среди прочего, палку от детской кроватки. Он также оскорблял, материл ребенка и заставлял стоять в углу комнаты по 6-8 часов. Наказания следовали за непослушание, мелкие кражи, конфликты с другими детьми, а также за позднее возвращение домой из школы.

Осенью этого года мужчину осудили за истязание ребенка и приговорили к трем годам колонии строгого режима. После этого прокурор Мариинска обратился в суд с иском о взыскании с осужденного 100 тысяч рублей морального вреда в пользу ребенка. Рассмотрев иск, суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора.