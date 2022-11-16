В Кемерове мужчина накопил более 180 штрафов от ГИБДД

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кемерове полицейские привлекли к ответственности автомобилиста, который накопил почти 200 штрафов от ГИБДД и у половины из них уже истек срок оплаты. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

Инспекторы во время патрулирования остановили автомобиль Toyota Camry. При проверке документов полицейские выяснили, что водитель имеет 183 штрафа за различные нарушения ПДД, при этом по 103 из них уже истек срок оплаты, предусмотренный законодательством.

На злостного нарушителя составили 103 протокола по статье об уклонении от исполнения административного наказания. В случае если мужчина вновь проигнорирует платежи, материалы дела будут переданы службе судебных приставов для принудительного взыскания.

В полиции напомнили, что административный штраф за совершение правонарушения в области дорожного движения должен быть уплачен в течение 60 дней.