Правительство Кузбасса выделит 150 миллионов рублей на поддержку молодых ученых

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Гранты на реализацию инновационных проектов до 2024 года получат 10 лабораторий: три от КемГУ, две от СибГИУ и две Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН, по одному победителю от Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, от КузГТУ и от КемГИК.

Они предназначены для прикладных исследований и инновационных разработок, научно-технических работ под руководством молодых ученых. Деньги выделены из областного бюджета. Всего на конкурс, организованный министерством науки и высшего образования региона, поступило 38 заявок от вузов и научных институтов.

Глава региона Сергей Цивилев отметил, что поддержка молодых талантливых ученых, в том числе финансовая, - важная задача развития региона для создания технологического суверенитета.

Первое место занял проект КемГУ - лаборатория по исследованию влияния экосистемы Крапивинского водохранилища на формирование приоритетов развития региональной экономики. Планируется провести масштабные исследования экологических процессов в Крапивинском водохранилище и создать систему мониторинга - таким образом, поспособствовать улучшению экологии и снижению загрязненности вод.