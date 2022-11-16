В Кузбассе за сутки 73 человека заболели коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 73 человек (днем ранее - у 71). Актуальные данные обнародовал областной центр мониторинга эпидемической ситуации.

За сутки умер один пациент. Всего пандемия унесла жизни 2 764 кузбассовцев.

С начала наблюдений в региона инфекция была выявлена у 210 152 человек. 206 650 пациентов вылечились от болезни, из них 56 - только за последние сутки. В данный момент 738 кузбассовцев находятся на лечении.