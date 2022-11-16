Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 3:09

В Кузбассе за сутки 73 человека заболели коронавирусом

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 73 человек (днем ранее - у 71). Актуальные данные обнародовал областной центр мониторинга эпидемической ситуации.

За сутки умер один пациент. Всего пандемия унесла жизни 2 764 кузбассовцев.

С начала наблюдений в региона инфекция была выявлена у 210 152 человек. 206 650 пациентов вылечились от болезни, из них 56 - только за последние сутки. В данный момент 738 кузбассовцев находятся на лечении.