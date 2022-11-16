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НовостиОбщество16 ноября 2022 3:22

Водительские права в виде QR-кода в телефоне: как в Кузбассе работает нововведение

С 1 октября в РФ начал работать проект по использованию водительских прав в цифровом виде
Полина ГАНИЧКИНА
QR-коды теперь работают официально

QR-коды теперь работают официально

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно экспериментальному новшеству, любой водитель может скачать приложение «Госуслуги Авто» на телефон, авторизоваться и ввести данные, и при необходимости предъявить сотруднику ГИБДД QR-код на экране смартфона. Предполагается, что по этому коду будут видны все данные: не только водительских прав, но и СТС автомобиля.

Учитывая, что многие водители пользуются электронной версией страхового полиса, водителям в скором времени можно будет обойтись одним телефоном - без бумажных документов.

Однако пока проект действует в тестовом режиме, поэтому водитель все-таки обязан иметь с собой привычный вариант водительских прав и свидетельства о регистрации автомобиля.