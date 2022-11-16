Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 8,5% годовых

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк объявляет о повышении ставок по вкладам. Так, максимальная ставка по вкладу «Растущий доход» теперь составляет 8,5%, по вкладам «Доходный» и «Доходный Пенсионный» - 7,9% годовых.

Данные условия актуальны на сроках размещения средств 1 год, 1 год 1 месяц и 1,5 года (для вклада «Доходный» при условии выплаты в конце срока вклада и открытии через дистанционные каналы обслуживания) и 1 год 1 месяц, 1,5 года (для вклада «Доходный Пенсионный» при условии выплаты в конце срока вклада).

Вклад «Растущий доход» может быть открыт на срок 1,5 года. Это вклад с растущей процентной ставкой - она устанавливается для каждого периода нахождения средств во вкладе. Минимальный размер первоначального взноса - 10 тысяч рублей. Выплата процентов производится в конце срока.

Вклад «Доходный» в рублях можно открыть как на свое имя, так и в пользу другого человека. Срок размещения средств - от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, через дистанционные каналы обслуживания - 3 000 рублей. Выплата процентов может производиться в день окончания срока вклада или ежемесячно в последний рабочий день месяца. Вклады «Растущий доход» и «Доходный» не предусматривают опции пополнения и расходных операций. При этом максимальная сумма вкладов не ограничена.

Вклад «Доходный Пенсионный» открывается при получении пенсии на счет, открытый в АО «Россельхозбанк». Минимальный размер первоначального взноса составляет 500 рублей.

Подробную информацию можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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