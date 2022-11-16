Соискателей в сфере «добыча сырья» в Кузбассе становится все меньше Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты известного сайта вакансий сообщают, что за текущий год снизилось количество желающих на места в области добычи сырья - на 65% по сравнению с тем же периодом в 2021 году, при общем росте активности на 9%.

Так, на одну вакансию приходится 0,4 резюме - самый низкий показатель в Кузбассе. Причем спрос на работников наоборот растет. За 2022 год он увеличился на 35%.

Причины такого спада не определены, учитывая, что средние зарплаты в этой сфере выше, чем в других: 58 400 рублей при общей средней зарплате 46 300 рублей.