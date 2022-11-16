Городу-побратиму кузбасского Прокопьевска присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»

Фото: Архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент России Владимир Путин распорядился присвоить городу Горловка почетное звание за героизм, самоотверженность и вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Горловка является городом-побратимом Прокопьевска, поэтому по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей на помощь жителям открыт специальный счет: собрано уже более 30 миллионов рублей на строительство больниц, детских садов и школ, оснащение и канцтовары для них.

Кузбасс активно помогает восстановлению Горловки, отправляя фуры с гуманитарной помощью, специальную технику и оборудование - в рамках Соглашения о сотрудничестве от 12 июня 2022 года.