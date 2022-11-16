В Кузбассе посетитель торгового центра напал на охранника

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новокузнецке пьяный молодой человек набросился с кулаками на охранника торгового центра. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ЧП произошло в вечернее время. Охранник сделал замечание молодым людям, которые выпивали в здании торгового центра, и попросил их покинуть территорию. Один из парней - ранее судимый за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью 19-летний новокузнечанин - отреагировал агрессивно и накинулся на работника ТЦ. Этот эпизод попал в объективы камер наблюдения. На кадрах видно, как молодой человек наносит охраннику удары кулкаками по голове и шее.

Сотрудники торгового центра вызвали на место группу Росгвардии. Росгвардейцы задержали нападавшего и передали сотрудникам органов внутренних дел.