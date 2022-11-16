В Кузбассе готовятся к Играм «Дети Азии»: 100 дней до начала

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Старт II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» назначен на 26 февраля 2023 года. Осталось ровно 100 дней для завершения подготовки на всех уровнях, поэтому символическое число обыграли все участники: и организаторы, и жители области, и сами спортсмены.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что 100-дневный период перед началом Игр как финишная прямая для спортсменов, поэтому организаторы должны сделать последний рывок, выложиться и завершить подготовительные работы: в новом терминал аэропорта в Новокузнецке и на спортивных объектах в Междуреченске, Таштаголе и Кемерове.

Чтобы выделить символическую точку отсчета до начала Игр, в местах, где будут проходить спортивные мероприятия Игр, сегодня организованы флешмобы и акции вокруг числа «100».

В Междуреченске юные хоккеисты выстроят на льду цифру 100 и выполнят 100 бросков по воротам.

В Кемерове на стадионе «Химик» ветераны спорта и действующие спортсмены пройдут вместе 100 тысяч шагов, конькобежцы школы олимпийского резерва № 2 проедут 100 кругов на арене Ледового дворца «Кузбасс». Кстати, 19 ноября в ЛДК состоятся мастер-классы по керлингу, фигурному катанию, хоккею, а также спортивный квиз и массовое катание.

По итогам голосования, талисманом соревнований станет рысенок «Тихоня» - его прототип рысь Тихон живет в «Томской Писанице». Для него тоже устроили праздник: организаторы проекта привезли в качестве угощения 10 килограммов говядины.

- Несмотря на сложившуюся геополитическую и экономическую обстановку, мы все работы выполним в полном объеме, чтобы у ребят из разных стран в Кузбассе состоялся настоящий праздник спорта, честной спортивной борьбы и дружбы, - подчеркнул губернатор.