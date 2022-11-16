В Кузбассе изменены названия Кемеровской и Новокузнецкой агломераций

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С 15 ноября 2022 года, согласно внесенным изменениям в постановление Губернатора Кемеровской области, Кемеровская агломерация теперь называется Северо-Кузбасской, а Новокузнецкая - Южно-Кузбасской.

Напомним, что 14 апреля 2022 года все города региона были распределены вокруг двух экономических центров области: Кемерова и Новокузнецка.

Председателем Северо-Кузбасской агломерации, в которую входит 22 муниципалитета, назначен мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

Изменения произошли и в кадровых составах: из координационного совета по развитию Северо-Кузбасской агломерации исключен Сергей Ващенко, покинувший пост заместителя председателя правительства, а из КС Южно-Кузбасской агломерации вышел Раис Гильфанов - глава Краснобродского городского округа.