Кузбасский город победил во Всероссийском конкурсе лучших региональных природоохранных практик

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подведены итоги IV Всероссийского конкурса «Надежный партнер - экология».

Он проводится с 2019 года при поддержке Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительства Москвы, АНО «Национальные приоритеты». Его главная цель - поиск наиболее успешных природоохранных региональных практик и проектов, которые потом могут быть масштабированы по всей стране.

В 2022 году на конкурс была подана 301 заявка по 26 номинациям. Среди них была впервые представлена номинация «Лидер среди городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». Здесь первенство было отдано Новокузнецку.

Напомним, что с 2018 года на территории южной столицы Кузбасса реализуется федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Он направлен на кардинальное снижение выбросов загрязняющих веществ, в том числе опасных, в атмосферный воздух. Первоначально планировалось в результате реализации комплекса природоохранных мероприятий к 2024 году снизить объем выбросов в атмосферу Новокузнецка на 77,07 тыс. тонн, или на 21,51% к уровню 2017 года. В дальнейшем проект был продлен.

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко в июле нынешнего года утвержден актуализированный комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецк. Согласно ему, к концу 2026 году должен быть снижен совокупный объем выбросов в атмосферный воздух на 85,81 тыс. тонн (25,06% от уровня 2017 года). Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ к концу 2026 году составит 51,4 тыс. тонн (60,47% от уровня 2017 года). Требуемый объем финансирования - 34,213 млрд рублей, в том числе средств федерального бюджета - 6,6 млрд рублей.

Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух включает мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта, по обновлению транспортного подвижного состава, по снижению выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий посредством внедрения новых технологических решений с использованием наилучших доступных технологий и современных пылегазовых очистных сооружений и т. д., а также по снижению выбросов загрязняющих веществ от предприятий теплоэнергетики и частного сектора за счет проведения мероприятий по газификации частного сектора, модернизации и капитального ремонта действующих мощностей теплоэнергетического комплекса.

Все предприятия Новокузнецка, которые взяли на себя обязательства по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», работы выполняют в срок, а уменьшать количество выбросов каждый год удается с опережением плана.