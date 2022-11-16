Из Кемерова начнут летать самолеты в Таиланд

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 29 ноября из Кемерова будут возобновлены полеты в Таиланд. Об этом сообщил международный аэропорт им. А.А. Леонова.

Возможность улететь в теплые края появилась у кузбассовцев благодаря авиакомпании Azur air и туроператору Anex Tour.

Рейсы из Кемерово в Утапао будут выполняться на Boing 757 - 200 вместимостью до 235 пассажиров. Летать самолеты будут один раз в неделю по вторникам.

В Кемерово воздушный борт будет прибывать в 17.15 по местному времени, вылетать обратно - в 2.00. Время в пути составит 6 часов 20 минут.