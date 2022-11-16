Жительница Кузбасса убила возлюбленного и спрятала его тело в погребе

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

35-летнюю жительницу Промышленновского района осудили за убийство гражданского мужа. Об инциденте рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Об исчезновении 29-летнего мужчины летом прошлого года в полицию заявила его сестра. Родственник не выходил на связь, и женщина забила тревогу. После обращения сотрудники правоохранительных органов начали искать пропавшего и первым делом пришли в дом, где он жил со своей гражданской женой. Там они и нашли труп мужчины – он находился в погребе. Следователь-криминалист обнаружил также на месте преступления забеленные следы крови на стене и топор, которым было совершено убийство. Хозяйка призналась, что поссорилась с сожителем из-за того, что тот пьяным слушал громкую музыку. Разозлившись, женщина ударила его несколько раз топором, а затем спустила тело в погреб.

На жительницу Промышленновского района завели уголовное дело. Суд признал женщину виновной и назначил 9,5 лет колонии общего режима.