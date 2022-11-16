Губернатор Кузбасса поздравил Управление Роспотребнадзора Кузбасса со 100-летним юбилеем ведомства

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

16 ноября в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва 110 сотрудников санитарно-эпидемиологической службы России получили почетные награды из рук губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Торжественный прием был посвящен 100-летию со дня образования ведомства.

Глава региона поздравил кузбассовцев, поблагодарил их за постоянный труд и защиту здоровья жителей региона.

— Мы вместе прошли пандемию, это потребовало от вас новых подходов к работе. И вы с честью справились с этим вызовом. Благодарю вас за непростой, но очень важный труд по охране здоровья и благополучия наших жителей, — отметил Сергей Цивилев.