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НовостиОбщество16 ноября 2022 10:53

Губернатор Кузбасса поздравил Управление Роспотребнадзора Кузбасса со 100-летним юбилеем ведомства

Полина ГАНИЧКИНА
Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

16 ноября в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва 110 сотрудников санитарно-эпидемиологической службы России получили почетные награды из рук губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Торжественный прием был посвящен 100-летию со дня образования ведомства.

Глава региона поздравил кузбассовцев, поблагодарил их за постоянный труд и защиту здоровья жителей региона.

— Мы вместе прошли пандемию, это потребовало от вас новых подходов к работе. И вы с честью справились с этим вызовом. Благодарю вас за непростой, но очень важный труд по охране здоровья и благополучия наших жителей, — отметил Сергей Цивилев.