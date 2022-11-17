В Кузбассе пропал без вести 14-летний школьник

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Анжеро-Судженске разыскивается 14-летний школьник. Ориентировку на подростка опубликовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Пропал без вести Денис Евгеньевич Красовский. Вчера в 8.00 он отправился в школу, но там так и не появился. Домой восьмиклассник также не вернулся.

Подросток высокого роста (169 см), нормального телосложения, у него черные волосы, карие глаза. Когда Дениса видели в последний раз, на нем были темно-зеленая куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки, синяя шапка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении ребенка или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.