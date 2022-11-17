В колониях Кузбасса разрешили отменные из-за коронавируса свидания

Фото: архив "КП" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 16 ноября в колониях Кузбасса вернули свидания, которые ранее были отменны из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.

При этом для длительных встреч остались некоторые ограничения. Так, родственники заключенных должны быть привиты от коронавируса. Они должны предоставить сертификат о прохождении полного курса вакцинации, QR-код либо справку о перенесенном заболевании (за последние полгода) или медотвод от вакцинации (срок действия справки 10 суток с момента выдачи).