Жителя Кузбасса обязали выплатить компенсацию за распространение интимного видео с 15-летней девочкой

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Жителя Кузбасса, который распространил интимное видео с участием 15-летней девушки, обязали выплатить 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом рассказали в Мариинском городском суде.

Об этой истории «Комсомолка» рассказывала подробнее ранее. В прошлом году между 18-летним молодым человеком и 15-летней девушкой завязались романические отношения. Школьница была не против половой близости, но об этой связи узнали родители и обратились в полицию. На парня завели уголовное дело, впрочем, оно не дошло до суда в связи с примирением сторон. После произошедшего молодой человек переслал видеоролик с участием своей бывшей возлюбленной другой своей знакомой, а та слила видео в Сеть. В отношении мужчины вновь завели уголовное дело. По нему парня признали виновным и приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно. После этого прокурор Мариинска обратился в суд с требованием компенсации морального вреда в пользу пострадавшей девочки.

На заседание молодой мужчина не явился. Суд удовлетворил заявленные требования прокурора и обязал ответчика выплатить компенсацию.