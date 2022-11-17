В Кемерове дорожники вышли на уборку города от последствий ночного снегопада

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова

На дороги Кемерова вышла снегоуборочная техника для борьбы с последствиями снегопада, который обрушился на город. По словам мэра Дмитрия Анисимова, спецтехника работает с трех часов ночи.

Ночью к работе были привлечены пескоразбрасыватели, щетки, погрузчики – они очищали магистрали и улицы частного сектора, где проходит общественный транспорт и основной поток автомобилей, а также устраняли гололед. Утром к очистке города от снега подключились свежие силы дорожников. Спецтехника работает как на проезжей части, так и тротуарах.

На борьбу со снегом также вышли более 1400 дворников. Запланирована и механизированная уборка дворов – в течение дня планируется привлечь 35 единиц техники.