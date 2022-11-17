Глава Кузбасса обсудил с генеральным консулом Монголии вопросы сотрудничества

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Сергей Цивилев провел рабочую встречу с генеральным консулом Монголии Жигмэдом Энхджаргалом. По словам губернатора Кузбасса, современная геополитическая ситуация предполагает выстраивание торгово-экономических и политических связей в восточном направлении.

Кузбассу есть что предложить Монголии: совместную работу для сохранения вклада монгольских воинов в достижение Победы в Великой Отечественной Войне, обучение монгольских студентов в кузбасских вузах на по всем направлениям, тем более что изучение русского языка в Монголии становится все более популярным.

В свою очередь, монгольская сторона заинтересована в совместном сотрудничестве на предприятиях - в переработке козьего пуха, половину которого Монголия экспортирует в другие страны. Производство на территории Сибири обеспечит кашемировой продукцией кузбассовцев и весь российский рынок. Помимо этого, сырье можно использовать в строительстве - как утеплитель плит в сильные морозы.

Кроме того, Сергей Цивилев получил благодарственные письма от правительства Монголии за поставки качественных азотных удобрений и просьбой об увеличении их объемов. Глава региона распорядился рассмотреть такую возможность в следующем году.

Генконсул Монголии Жигмэд Энхджаргал вручил почетные награды и медали 14 кузбассовцам, которые внесли значительный вклад в развитие сотрудничества между Монголией и Кузбассом.