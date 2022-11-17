В Кузбассе пропавшего школьника нашли живым

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анжеро-Судженске нашли живым 14-летнего подростка. Об этом сообщил мэр города Александр Рыбалко.

Школьник пропал без вести вчера. Рано утром он отправился на учебу, но на уроках так и не появился. Ночевать домой он также не пришел. Родственники обратились за помощью в полицию. Была объявлена поисковая операция.

В итоге сегодня утром подростка нашли живым.

- Ребенок найден! Живой и здоровый. Всем спасибо за помощь, - написал Александр Рыбалко в своем телеграм-канале.

Обстоятельства обнаружения мальчика не сообщаются.