В Кузбассе пропавшего школьника нашли живым

Фото: архив "КП"
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Анжеро-Судженске нашли живым 14-летнего подростка. Об этом сообщил мэр города Александр Рыбалко.
Школьник пропал без вести вчера. Рано утром он отправился на учебу, но на уроках так и не появился. Ночевать домой он также не пришел. Родственники обратились за помощью в полицию. Была объявлена поисковая операция.
В итоге сегодня утром подростка нашли живым.
- Ребенок найден! Живой и здоровый. Всем спасибо за помощь, - написал Александр Рыбалко в своем телеграм-канале.
Обстоятельства обнаружения мальчика не сообщаются.