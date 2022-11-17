Двое кузбасских ученых получили награды Президента Российской Федерации

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Ольге Барбараш, директору НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, доктору медицинских наук, члену-корреспонденту Российской академии наук присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Уже 15 лет Ольга Леонидовна возглавляет единственную в России кафедру кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ, проводит научные исследования лечения и профилактики атеросклероза. Созданные под ее руководством разработки в области сердечно-сосудистой хирургии не имеют мировых аналогов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Виктор Громов: заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства в области науки и техники, лауреат премии РАН имени И.П. Бардина, почетный металлург РФ, член Межгосударственного совета по физике прочности и пластичности материалов, член научного совета РАН по физике конденсированных сред.

Виктор Евгеньевич Громов имеет звания «Лучший профессор Кузбасса – 2003» и «Почетный профессор Кузбасса – 2015», является соавтором трех научных трудов в области металлургии, которые зарегистрированы Российской академией естественных наук и Международной академией авторов изобретений и открытий.