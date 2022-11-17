Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за сутки выпала половина декадной нормы осадков, но это не является отклонением от нормы, так как в начале месяца осадков почти не было. Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Сейчас на погоду в регионе оказывает влияние циклон – именно с ним связаны мощные снегопады, наблюдавшиеся в последние сутки. На утро четверга количество осадков составляло половину декадной нормы, просто они выпадали не постепенно, а практически за ночь. Самая большая высота снега зафиксирована в Тисульском районе - 60 см. А, например, в поселке Новостройка снежный покров составляет 11 сантиметров.

В пятницу в Кузбассе похолодает, а в субботу потеплеет и снова пойдет снег. С понедельника постепенно начнет устанавливаться монгольский антициклон - именно он господствует в нашем регионе зимой. Начало недели будет холодным, ветреным, с перепадами давления.