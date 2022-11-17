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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:52

В Кемерове полицейский за полтора часа вернул домой потерявшуюся пожилую женщину

Алексей Решетников, заместитель начальника отдела полиции «Ягуновский» и подполковник полиции, вернул домой заблудившуюся пенсионерку
Полина ГАНИЧКИНА
Фото: Архив «КП»

Фото: Архив «КП»

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным из соцсетей, 70-летняя женщина вышла из дома и не вернулась: кемеровчанин обратился в полицию, сотрудники отделения сразу начали поиски, прочесывая дворы, улицы и здания поселка Ягуновский. Однако найти горожанку не удавалось.

По словам сына потерявшийся женщины, в силу возраста она плохо ориентировалась на местности и имела плохую память, но часто вспоминала молодые годы - тогда сотрудник полиции отправился по адресу общежития в центральном районе Кемерова, где когда-то жила горожанка. Выяснилось, что пенсионерка приехала туда на автобусе, но вернуться назад самостоятельно уже не смогла.

Когда женщину привезли домой, сын кемеровчанки выразил огромную благодарность сотрудникам полиции за оперативность и неравнодушие.