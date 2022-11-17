В Кузбассе прошли соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В Губернском центре спорта «Кузбасс» в Кемерове состоялись спортивные соревнования, приуроченные к празднованию Всероссийского дня самбо. В них приняли участие спортсмены из Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Юрги, Тайги, Таштагола, Шерегеша, Киселевска, Осинников, Прокопьевского и Кемеровского округов. Всего было зарегистрировано 160 участников.

Сергей Цивилев выступил на открытии и рассказал о ходе развития этого направления в Кузбассе: согласно соглашению с президентом Федерации самбо, 1-го сентября стартовал проект «Самбо в школу», направленный на развитие спорта в общеобразовательных учреждениях. В проекте участвуют уже 19 школ, еще 9 направили пакет документов.

– Уверен, что многие из тех детей, которые сейчас пришли заниматься самбо, станут гордостью Кузбасса, – заявил губернатор.

Особое внимание было уделено начинающим самбистам: 140 юных спортсменов получили в подарок спортивную форму от Фонда развития спорта Кемеровской области в рамках социального проекта «Поколение самбо». Субсидия на его реализацию предоставлена министерством физической культуры и спорта Кузбасса.

Сами ученики спортшкол произнесли «торжественную клятву»: взяли обязательства преодолевать трудности, использовать приемы борьбы не для нападения, а для помощи слабым, дорожить честью самбиста и применять свои умения для защиты себя и близких.