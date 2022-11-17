Северо-западный обход Кемерова будет запущен к осени 2024 года

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

16 ноября 2022 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел штаб по строительству северо-западного обхода, проинспектировал и обсудил с подрядчиками ход работ.

На данный момент почти завершено строительство технологической дороги, которая позволит быстро доставлять технику и оборудование рабочим. На объекте задействованы 579 специалистов и 284 единицы техники, работают 10 подрядных организаций.

На основной дороге сейчас идут работы по замене слабого грунта, укрепление основ под земляное полотно и монтаж опор и плит технологической эстакады. Также началось возведение моста через Томь — всего будет построено 12 мостов.

Зимой подрядчики будут продолжать земляные работы, строить мосты, путепроводы и устанавливать водопропускные трубы.

Глава региона отметил, что своевременный запуск обхода разгрузит дороги города и сделает их безопаснее для жителей.