Губернатор Кузбасса проверил условия подготовки, качество питания и скорость решения проблем мобилизованных

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

16 ноября Сергей Цивилев проинспектировал учебный центр подготовки кузбасских мобилизованных в Юрге.

Глава региона подчеркнул, что мобилизованным предоставляется вся необходимая медицинская помощь, на месте присутствует передвижной пункт стоматологической помощи. Качество питания на высоком уровне: и днем, и вечером, и навынос.

Проблемы решаются оперативно: губернатор отметил, что внимание уделяется просьбам не только бойцов, но и их родственникам и близким.

- Все сообщения сразу направляются для решения профильным специалистам, социальные вопросы - главам территорий. Кроме того, в преддверии Дня матери в субботу, 26 ноября, творческие коллективы Кузбасса выступят для вас с концертом, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Военнослужащие могут получить дополнительные знания по отдельным специальностям, ведь главная задача на данный момент - создать максимально подходящие условия для овладения бойцами необходимыми навыками.

Стоимость товаров в военторге контролируются депутатами, цены в гарнизоне не больше, чем в магазинах города.