У Россельхозбанка стартовала программа по повышению финансовой грамотности в селах

Фото: Пресс-служба АО Россельхозбанк

Россельхозбанк, совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности, разработал расширенную программу финансового просвещения для жителей сел и малых городов России. Учитывались проблемы, о которых заявили сами люди в течение опроса исследователей.

Опрос проводился среди 900 клиентов банка в возрасте от 18 до 70 лет, в результате проявились наиболее актуальные для респондентов направления: защита от мошенников, цифровая грамотность, инвестиции, безопасное кредитование, семейные бюджет, кибербезопасность и финансовые госпрограммы.

Директор Департамента управления и развития региональной сети РСХБ Людмила Корсакова подчеркнула, что команда Россельхозбанка принимает активное участие в разработке и проведении дней финансовой грамотности, в результате которых замечен повышенный интерес к знаниям в области финансов: люди корректируют финансовое поведение, способны защитить свои интересы как потребителей и более ответственно относятся к личным финансам. Обмен опытом с представителями Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) позволяет сконцентрировать максимум информации по самым важным темам для жителей сельских территорий.

Директор АРФГ Вениамин Каганов также отметил, что выявление потребностей жителей - очень нужная и трудоемкая работа сотрудников Россельхозбанка, которая дает конкретику для более адресной подготовки материалов и создания именно расширенной, с более широким и глубоким рассмотрением важных тем.

Итогом такого исследования для жителей станет уменьшение финансовых рисков и повышение уровня благосостояния.

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