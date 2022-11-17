Борис Листов выступил с докладом на парламентских слушаниях о «Правовом обеспечении продовольственной независимости России»

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк

В Государственной Думе ФС РФ прошли парламентские слушания по теме: «Правовое обеспечение продовольственной независимости России», в которых приняли участие депутаты, сенаторы, представители правительства, организаций агропромышленного комплекса, общественные деятели и представители фермерских хозяйств.

В числе спикеров был и Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листо. Во время своего выступления он отметил, что работа банка неразрывно связана с реализацией государственной политики в сфере развития агропромышленного комплекса и малого бизнеса на селе, повышению привлекательности сельских территорий для жизни и работы. По его словам, за 22 года в развитие отрасли было инвестировано более 13 трлн. рублей, а в этом году финансовая поддержка агропромышленного комплекса составила более 2 трлн. рублей, из них более 613 млрд. рублей было направлено на поддержку сезонных работ.

Благодаря реализации политики импортозамещения российским аграриям удалось как обеспечить необходимые объемы производства для удовлетворения внутренних потребностей, так и создать задел для развития экспортных поставок, в том числе в страны Ближнего Востока.

Кроме того, Россельхозбанк стал первопроходцем в сфере цифровизации аграрной отрасли, запустив экосистему для АПК «Свое», включающую ряд бесплатных цифровых сервисов и платформ. Сегодня она насчитывает более 3 млн. пользователей.

В завершение своего выступления Борис Листов подтвердил готовность Россельхозбанка к поддержке динамичного развития отечественного агропромышленного комплекса, в целях достижения продовольственной независимости нашей страны.

Партнерский материал.

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