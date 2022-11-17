Кузбассовцы могут найти, где остановиться в поездках по России, через новый букинг-сервис МТС

Фото: пресс-служба МТС.

МТС запустила сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. На площадке доступно около 14 тысяч вариантов размещения по всей стране. В том числе, в Кемеровской области и в Шерегеше, где на минувших выходных официально открылся горнолыжный сезон.

Оплатить забронированное жилье на сайте МТС Travel можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент объектов гостеприимства, а также функции платформы для удобства пользователей будут постоянно расширяться. На сегодня МТС Travel предлагает более 50 000 объектов размещения - отелей, гостевых домов, апартаментов - в 4 000 населенных пунктах, включая кузбасский Шерегеш.

- 11 ноября в Шерегеше стартовал горнолыжный сезон. С каждым годом сибирский курорт притягивает все больше райдеров со всей России. Например, на пике прошлого сезона, в декабре, из всех гостей региона на горе Зеленая после соседей-новосибирцев больше всего побывало москвичей. В целом география турпотока: от Калининграда до Камчатки. Уверен, новый сервис бронирования отелей МТС Travel поможет быстро и удобно подобрать вариант размещения в Шерегеше как жителям Кузбасса, так и туристам из других регионов, - говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

В дальнейшем МТС предложит пользователям не только услуги по бронированию отелей, а целую экосистему для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы. Например, покупка билетов на транспорт и концерты, экскурсии, гиды, аренда авто, финансовые продукты.

Партнерский материал.