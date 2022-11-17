В Кузбассе построят город-курорт «Новый Шерегеш»

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Туристический проект «Новый Шерегеш» - всесезонный гостиничный и горнолыжный комплекс в секторе «Д», ориентированный как на семьи с детьми, и бизнес-туристов, так и на активную молодежь.

Реализация проекта утверждение в министерстве строительства РФ, откуда выделены средства на строительство - 3,6 миллиарда рублей. В рамках первой фазы, в Таштагольском районе построят две автодороги и сети электроснабжения, будут возведены подъемники, гостиницы и апарт-отели: всего 449 жилых пространств. Планируется, что гостиничная зона станет круглогодичной территорией для проведения спортивных и культурных мероприятий.

На строительство инфраструктуры «Нового Шерегеша» Кузбассу предоставлена субсидия Минстроя России в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», будут привлечены средства инвесторов и корпорации Туризм.РФ.

Напомним, что на горнолыжном курорте Шерегеш уже началось строительство двух первых домов нового жилого комплекса в непосредственной близости от горы Зеленая.