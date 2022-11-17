В Кузбассе готовы обновить мировой рекорд по массовому катанию на коньках

Фото: ЛДК

В субботу, 19 ноября, в кемеровском ледовом дворце «Кузбасс» предполагается провести самый массовый урок катания на коньках для детей. Условием побития мирового рекорда должно быть одновременное пребывание на льду более 523 человек. При этом кемеровские организаторы мероприятия обещают, что в ЛДК на ледовую арену выйдут тренироваться сразу 550 ребят. Событие, как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, посвятят финальной 100-дневке до начала II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе. Зафиксирует достижение представитель Книги рекордов России.

Предыдущий такой рекорд массовости был установлен на катке «Медео» (Казахстан) 18 января 2014 года.

Попутно в ледовом дворце «Кузбасс» пройдет торжественная церемония передачи нашему региону официального символа Международных спортивных игр «Дети Азии».