В Кузбассе пройдет акция «Елки России»

Фото: пресс-служба АПК

Ее цель - создание коллекции предметов декора, отражающих исторические и культурные мотивы народно-художественных промыслов через концепцию оформления новогодней елки.

Предполагается, что мероприятие привлечет внимание молодежной аудитории к традиционному художественному народному искусству.

Об участии в акции объявили Новокузнецк, Междуреченск и Гурьевский муниципальный округ. Главные новогодние елки там местные мастера будут украшать в соответствии с локальными брендами. Также для всех желающих у елок проведут мастер-классы и фотосессии. Будут организованы и выставки новогодних игрушек.

Как отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина, проект продемонстрирует пример успешного импортозамещения новогодних игрушек.

К примеру, в Гурьевском округе будет оформлено 80 уникальных шаров с сибирским колоритом, которые украсят 6-метровую елку в ДК Салаира. Увидеть ее можно будет уже 17 декабря. В Гурьевском краеведческом музее 1 декабря откроется выставка с первыми новогодними игрушками, созданными в технике кемеровской росписи.

Проект «Елки России» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках Года культурного наследия народов России. Региональный куратор проекта - Центр народного творчества Кузбасса.

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