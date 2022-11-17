В Кузбассе улучшают условия для занятий спортом на воздухе

Фото: пресс-служба АПК

В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» в селе Краснинское Промышленновского округа открыли площадку для подготовки и выполнения нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Она стала 17-й установленной в Кузбассе в рамках нацпроекта.

Финансирование составило 3,8 миллиона рублей. На площадке размещены кардиотренажеры, зона воркаута с разноуровневыми турниками для всех групп населения, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- По нацпроекту все жители Кузбасса должны иметь равные возможности для занятий спортом и сдачи нормативов ГТО - как на любительском, так и на профессиональном уровне. На это выделяются средства из бюджета всех уровней. Рад видеть, что здоровый образ жизни и физическая активность становятся все более популярным среди молодежи и старшего поколения, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По данным пресс-службы администрации Правительства Кузбасса, в нынешнем году в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» на создание и обновление спортивной инфраструктуры для жителей региона и спортшкол олимпийского резерва было выделено 391,6 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета - 315,4 миллиона, областного - 61,8 миллиона, средства муниципалитетов составили 14,4 миллиона.