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НовостиОбщество18 ноября 2022 2:40

Трое кемеровчан получили сроки за рыбалку

Кемеровский районный суд признал браконьеров виновными в незаконной ловле рыбы
Полина ГАНИЧКИНА
Фото: Архив «КП»

Фото: Архив «КП»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Елыкаево задержаны трое мужчин, занимавшийся незаконной деятельностью на реке Томь: взяв невод, рыбаки занялись ловлей рыбы.

Уловом нарушителей закона стали 16 окуней на сумму четыре тысячи рублей, 17 ершей на сумму 1700 рублей, 24 леща на сумму 12 тысяч рублей, 61 плотва на сумму 15 250 рублей и щука, оцененная в 929 рублей.

Управление по рыболовству оценило ущерб в 34 тысячи рублей. Браконьерам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Помимо этого, весь улов приказано уничтожить.