Кемеровская шахта выставлена на торги за 88 миллионов рублей

Шахта «Бутовская» выставлена на торги за 88 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), четыре земельных участка общей площадью 57,3 тысячи квадратных метров и специализированная техника шахты «Бутовская» в поселке Боровой Кемеровской области продаются за 88 миллионов рублей.

Известно, что арбитражный суд признал компанию банкротом, и с апреля этого года шахта работать перестала.

В состав лотов входят земельные участки, автомобили, краны, экскаваторы, подстанции, комбайны, локомотив, конвейеры, механизированные крепи, трансформаторные станции и прессы.