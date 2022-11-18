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НовостиОбщество18 ноября 2022 2:55

Кемеровская шахта выставлена на торги за 88 миллионов рублей

Одна из самых крупных шахт Кузбасса «Бутовская» выставлена на продажу
Полина ГАНИЧКИНА
Шахта «Бутовская» выставлена на торги за 88 миллионов рублей

Шахта «Бутовская» выставлена на торги за 88 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), четыре земельных участка общей площадью 57,3 тысячи квадратных метров и специализированная техника шахты «Бутовская» в поселке Боровой Кемеровской области продаются за 88 миллионов рублей.

Известно, что арбитражный суд признал компанию банкротом, и с апреля этого года шахта работать перестала.

В состав лотов входят земельные участки, автомобили, краны, экскаваторы, подстанции, комбайны, локомотив, конвейеры, механизированные крепи, трансформаторные станции и прессы.