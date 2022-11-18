«КемВод» предупредил кемеровчан об ограничении подачи холодной воды в ночь с 18 на 19 ноября

С 22:00 18 ноября до 8:00 19 ноября возможен слабый напор воды Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В телеграм-канале Северо-Кузбасской энергетической компании появилось сообщение, что в ночь на субботу, 19 ноября, в Кемерове будут проходить неотложные работы по замене задвижки на магистральной сети водопровода.

Из-за работ с 22.00 18 ноября до 8.00 19 ноября возможен слабый напор воды, так как холодное водоснабжение будет ограничено на 50%.

Несмотря на то, что неудобства могут возникнуть ночью, когда большинство жителей не пользуются водоснабжением, горожан призывают сделать необходимый запас холодной воды.

Адреса, по которым будут производиться ремонтные работы:

ул. Агеева, 1, 2, 4, 5, 6, 6 «а», 7, 8, 9, 10, 11, 12;

ул. Невьянская, 1а, 1б, 2, 3, 4, 6, 10, 11;

пер. Невьянский, 1, 2, 3, 4;

ул. Павленко, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

ул. Предзаводская, 1 «а», 1 «б», 1 «в», 2 «а», 5, 7, 16, 17, 18, 28;

ул. Светлая, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24;

ул.50 лет Октября, 1, 6, 7, 8, 9, 11 к. 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 21 «а», 22, 23, 24, 24 «а», 26, 26 «а», 27, 30, 30 «а», 32, 32 «а»;

ул. Арочная, 4, 12, 19, 33, 39, 41 «а», 41 к. 1;

ул. Васильева, 2, 7, 9, 11, 20 «а», 20 «б»;

ул. Весенняя, 1, 2, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19 «а», 21, 21 «а», 22, 23, 24, 25, 26;

ул. Володарского, 4, 5, 12;

ул. Д. Бедного, 1, 3, 5, 7, 13, 15;

ул. Дарвина, 2, 3, 3 «а», 6, 7, 8, 9;

ул. Дзержинского, 2 «а», 2 «б», 3, 4, 5, 5 «а», 6, 7, 8, 9 «а», 10, 11, 12, 13, 13 «а», 16, 16 «а», 18, 18 «а», 20, 21, 23, 25, 27;

ул. Ермака, 2, 5;

ул. Жуковского, 3, 9;

ул. Калинина, 1, 3, 5, 7, 9;

ул. Кирова, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 28 «а», 30, 34, 36, 38, 49, 51, 57;

ул. Коломейцева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Коммунистическая, 90, 94, 110, 112, 118, 120, 122, 124, 127, 128, 133;

ул. Красная, 2, 2 «б», 3, 4, 4 /1, 5, 10, 10 «а», 10 «б», 12, 12 «а», 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 27;

ул. Красноармейская, 80, 82, 93, 95, 95 «а», 97, 97 «а», 99 «а», 101, 103, 105, 112, 114, 116, 118, 121, 121а, 122, 123, 124, 124 «а», 125, 127, 128, 128 «а», 129, 132, 132 «а», 134 «а», 135, 137, 138, 139, 140, 142, 142 «а», 144.